Орешкин: Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что важными составляющими цифровой экономики должны стать развитие инфраструктуры городов, повышение продолжительности жизни до 80+, развитие человеческого капитала и предпринимательской инициативы, а также снижение уровня бедности. Об этом глава ведомства сказал в ходе выступления на Всероссийском форуме «Россия — страна возможностей», проходящем с 13 по 15 марта в Москве

Орешкин отметил, что внимательно наблюдает за работой форума с точки зрения поиска людей для работы в министерстве. По его словам, два победителя конкурса «Лидеры России» уже работают на высоких позициях в ведомстве.