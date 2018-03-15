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Орешкин: Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет
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Орешкин: Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет 

Национальная Служба Новостей 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что важными составляющими цифровой экономики должны стать развитие инфраструктуры городов, повышение продолжительности жизни до 80+, развитие человеческого капитала и предпринимательской инициативы, а также снижение уровня бедности. Об этом глава ведомства сказал в ходе выступления на Всероссийском форуме «Россия — страна возможностей», проходящем с 13 по 15 марта в Москве.
Орешкин отметил, что внимательно наблюдает за работой форума с точки зрения поиска людей для работы в министерстве. По его словам, два победителя конкурса «Лидеры России» уже работают на высоких позициях в ведомстве.
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