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Министры пригласили участников форума «Россия — страна возможностей» к сотрудничеству
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Министры пригласили участников форума «Россия — страна возможностей» к сотрудничеству 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
В ходе форума «Россия — страна возможностей» министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметили высокий потенциал участников и призвали их плотнее сотрудничать в рамках мероприятия.
В рамках деловой программы форума «Россия — страна возможностей» 15 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Орешкин провели экспертные встречи с участниками, сообщается на сайте rsvforum.ru.
Сергей Шойгу встретился с участниками в формате «вопрос-ответ». Он рассказал об инновационной деятельности, прорывных технологиях и научных разработках для российской армии. Особо он отметил новость о создании военного инновационного технополиса «Эра». По его словам, для реализации подобных проектов необходимы высококвалифицированные специалисты, и он выразил надежду, что после форума в технополисе их станет больше.
Министр энергетики РФ Александр Новак провел разговор на тему «Дипломатия в энергетическом мире». Он сделал акцент на тенденциях, определяющих развитие отрасли, таких как рост энергопотребления, разработка возобновляемых источников энергии и внедрение цифровых технологий. Министр отметил значимую роль России на мировом энергетическом рынке, а в заключение выступления выразил заинтересованность в сотрудничестве его ведомства с молодым поколением.
Особую активность во время разговора с министром энергетики проявили участники конкурса «Лидеры России». Они интересовались устойчивыми технологиями добычи полезных ископаемых, ответственным энергопотреблением и многим другим.
Минэкономразвития РФ Максим Орешкин посвятил свое выступление теме «Вызовы экономики будущего». Он рассказал о важных составляющих цифровой экономики и ключевых инициативах, которые влияют на ее развитие. Министр выделил основные задачи, которые должны быть реализованы, среди них — развитие инфраструктуры городов, повышение продолжительности жизни до 80+, развитие человеческого капитала и предпринимательской инициативы, снижение уровня бедности.
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