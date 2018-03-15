Министры пригласили участников форума «Россия — страна возможностей» к сотрудничеству

В рамках деловой программы форума «Россия — страна возможностей» 15 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономического развития РФ Максим Орешкин провели экспертные встречи с участниками, сообщается на сайте rsvforum.ru.

Сергей Шойгу встретился с участниками в формате «вопрос-ответ». Он рассказал об инновационной деятельности, прорывных технологиях и научных разработках для российской армии. Особо он отметил новость о создании военного инновационного технополиса «Эра». По его словам, для реализации подобных проектов необходимы высококвалифицированные специалисты, и он выразил надежду, что после форума в технополисе их станет больше.

Министр энергетики РФ Александр Новак провел разговор на тему «Дипломатия в энергетическом мире». Он сделал акцент на тенденциях, определяющих развитие отрасли, таких как рост энергопотребления, разработка возобновляемых источников энергии и внедрение цифровых технологий. Министр отметил значимую роль России на мировом энергетическом рынке, а в заключение выступления выразил заинтересованность в сотрудничестве его ведомства с молодым поколением.

Особую активность во время разговора с министром энергетики проявили участники конкурса «Лидеры России». Они интересовались устойчивыми технологиями добычи полезных ископаемых, ответственным энергопотреблением и многим другим.