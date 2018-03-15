Налоги, пенсии, реформы. От экономики после выборов ждут перемен

От повышения пенсионного возраста никуда не уйти К непопулярным мерам, в первую очередь, относится возможное повышение налогов. Правительство стремится сбалансировать бюджет, для страховки закладывая все более низкие цены на нефть, так что, учитывая высокие социальные обязательства, повышение налогов может быть логичным шагом. Из тех вариантов, что озвучивали СМИ со ссылкой на близкие к властям источники: повышение ставки налога для физических лиц, введение прогрессивной шкалы налогообложения, повышение НДС. Минфин в свою очередь успокаивал, министр финансов Антон Силуанов говорил, что его ведомство рассматривает изменение структуры, но общее налоговое бремя при этом не увеличится.

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что повышение налогов не очевидно. «Позиция Минфина состояла в том, что в следующие 6 лет, как и в предыдущий срок, не должна повышаться общая налоговая нагрузка. Возможно только ее перераспределение, обсуждался налоговый маневр — повышении одних налогов и снижение других, — отмечает он. — Но есть масштабная инфраструктурная программа, которую объявил президент РФ, и, по-видимому, сейчас будут обсуждаться источники ее финансирования, можем ли мы обойтись без повышения налогов. Я надеюсь, что ради ее реализации их не придется повышать».

Другой, активно обсуждающийся последние несколько лет вопрос, и альтернатива увеличению налогов — повышение возраста выхода на пенсию. Хотя дальше дискуссии эта тема не заходила, постоянство, с которым она поднималась, наводило на мысль, что идет приготовление к такому шагу. Понятно, что до выборов на это ни она власть не пойдет, и российская не исключение, но что будет после? Государственный Внешэкономбанк в опубликованном накануне прогнозе экономического развития России на 2018-2021 годы обозначил возможную начальную точку этого процесса — 2020 год, с которого начнется постепенное (по полгода за год) повышение пенсионного возраста, а также появятся новые правила индексации пенсий.

«Есть назревшие реформы, от которых никуда не уйти, и это, например, повышение пенсионного возраста. Это давно назрело, хотя мера — непопулярная, но всем странам рано или поздно приходится на нее идти, — уверен Евсей Гурвич. А вот научный руководитель Института экономики РАН , член-корреспондент РАН Руслан Гринберг думает, что к этому вопросу нужно подходить осторожно. «Считаю, что это глупость повышать пенсионный возраст при такой продолжительности жизни. К этому делу нельзя подходить огульно, потому что есть профессии, где люди ждут не дождутся этой пенсии. А есть профессии, где наоборот хотят долго работать. Так что этот вопрос требует дискуссии», — сказал он. Усиление директивной экономики Прошедшие выборы и полученный победителем кредит доверия — хорошая возможность для начала новых реформ в экономике. Однако можно пойти на кардинальные изменения, а можно ограничиться «косметическим ремонтом». Тема экономических реформ не раз звучала в преддверии выборов. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов Алексей Кудрин , которому президент России предложил разработать программу долгосрочного развития страны, говорил о необходимости реформы госуправления и судебной системы. Вице-премьер России Аркадий Дворкович на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что после выборов экономическая стратегия России останется прежней, но при этом сосредоточится на структурных реформах и микроэкономике, поскольку макроэкономическая реструктуризация уже завершена. Внешэкономбанк тем не менее на большие перемены не рассчитывает. В уже указанном выше прогнозе отмечается лишь одна реформа — пенсионная. Других структурных преобразований, ускоряющих развитие экономики, в его базовом сценарии не отмечено.

«В программе ЦСР предлагается широкий спектр реформ, просто не до конца ясно, что из этого будет проводиться в жизнь. Повышение пенсионного возраста — это уже серьезная реформа, — считает Евсей Гурвич. — Еще широко обсуждался бюджетный маневр, то есть изменение структуры расходов, сдвиг в пользу так называемых продуктивных расходов, работающих на развитие экономики. То есть инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал: образование, здравоохранение».

Особое внимание эксперт обращает внимание на инициативы, изложенные в послании президента РФ федеральному собранию. «Это масштабная программа инфраструктурных инвестиций, по-видимому она должна стать основным драйвером экономического роста, — считает Гурвич. — Это одновременно и потенциальная возможность оживить экономику, и риск, поскольку международный опыт показывает, что все зависит от того, насколько эффективно реализуются эти инфраструктурные проекты».