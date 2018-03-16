Стали известны масштабы экспорта нефти из США

В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на данные американского Управления энергетической информации (EIA).

Поставки увеличились из-за роста добычи, развития инфраструктуры и ценового фактора, пишет EIA. В прошлом году также расширилась география экспортных поставок американской нефти — до 37 направлений по сравнению с 27 в 2016 году.

Одно из новых направлений — Индия , которая еще в 2016 году не закупала американскую нефть. В прошлом году ее доля в совокупном объеме экспорта США составила 2 процента. Основным импортером нефти в США осталась Канада , но ее доля в объеме американских поставок на мировой рынок упала до 29 процентов в 2017 году по сравнению с 61 процентом в 2016-м. На втором месте — Китай (20 процентов).

США отменили запрет на экспорт нефти в декабре 2015 года. После этого доля нефти в общем объеме экспорта американских углеводородов достигла 18 процентов, предыдущий максимум на уровне 13 процентов был установлен в 1999 году.