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Стали известны масштабы экспорта нефти из США
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Стали известны масштабы экспорта нефти из США 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: ТАСС
В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на данные американского Управления энергетической информации (EIA).
Поставки увеличились из-за роста добычи, развития инфраструктуры и ценового фактора, пишет EIA. В прошлом году также расширилась география экспортных поставок американской нефти — до 37 направлений по сравнению с 27 в 2016 году.
Одно из новых направлений — Индия, которая еще в 2016 году не закупала американскую нефть. В прошлом году ее доля в совокупном объеме экспорта США составила 2 процента. Основным импортером нефти в США осталась Канада, но ее доля в объеме американских поставок на мировой рынок упала до 29 процентов в 2017 году по сравнению с 61 процентом в 2016-м. На втором месте — Китай (20 процентов).
США отменили запрет на экспорт нефти в декабре 2015 года. После этого доля нефти в общем объеме экспорта американских углеводородов достигла 18 процентов, предыдущий максимум на уровне 13 процентов был установлен в 1999 году.
Запрет на экспорт американской сырой нефти был введен в 1975 году в ответ на энергетический кризис. Он начался в 1973 году после того, как все арабские государства отказались поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в ходе войны Судного дня. В результате за год цена на нефть выросла с 3 до 12 долларов за баррель.
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