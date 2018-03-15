В первом квартале этого года в Сянгане наблюдается рост индекса экспорта 

Сянган, 15 марта /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года индекс экспорта в Сянгане составил 49,4 пункта, увеличившись на 4,8 пункта по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Об этом сообщило в среду Управление по развитию торговли Специального административного района /САР/ Сянган.
По данным названного управления, в четвертом квартале прошлого года данный показатель САР Сянган составил 44,6 пункта.
Рост показателя свидетельствует об укреплении доверия сянганских экспортеров. В частности, индекс оптимизма экспортеров в часовой промышленности поднялся до 57 пунктов в первом квартале с.г. с 41,2 пункта в четвертом квартале 2017 года.
Несмотря на то, что индекс экспорта в ювелирной, электронной отраслях находился на уровне ниже 50 пунктов, но в сравнении с предыдущим кварталом он вырос на 7,3 п. и 4,7 п. соответственно.
Согласно прогнозу экономиста вышеупомянутого управления Хуан Синбяо, по итогам 2018 года объем сянганского экспорта в стоимостном выражении увеличится на 6 проц.
Статистические данные управления показывают, что индекс доверия сянганских бизнесменов к рынку внутренних районов Китая поднялся с 48,2 п. в четвертом квартале 2017 года до 50,3 п. в первом квартале этого года, а индекс их доверия к рынкам США и Японии составил 50,2 пункта и 50 пунктов соответственно. -0-