Криптовалюты станут предметом для обсуждения на встрече G20

Investing.com — Беспокойство относительно ужесточения государственного регулирования в значительной степени влияло на стоимость криптовалют в течение большей части этого года, поэтому будьте готовы к новым волнениям, когда участники «Большой двадцатки» соберутся на следующей неделе.

Вопрос цифровых валют, безусловно, будет включен в повестку дня встречи министров финансов и представителей центральных банков 19-20 марта в Аргентине

Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял о намерении обсудить криптовалюты, так как он обеспокоен их использованием для отмывания денег и финансирования терроризма.

Министры финансов Германии Франции также настаивают на обсуждении, заявив, что цифровые валюты представляют значительную угрозу для инвесторов. По некоторым данным, эти европейские страны страны готовят совместное предложение по регулированию цифровых валют, что может стать первым шагом для всего ЕС

Были даже озвучены предположения, что встреча может привести к разработке глобальной нормативной базы.