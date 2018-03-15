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Россия усилит контроль за белорусским молоком
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Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детей 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детского питания.
Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока производства ООО "Несвижский завод детского питания" (торговая марка "Сарафаново"), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.
"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь. В этой связи Россельхознадзор усилит контроль над всей поступающей из Белоруссии молочной продукцией, предназначенной для детского питания", — сказала Мелано.
Ранее управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже неоднократно информировало о том, что системно выявляет остатки антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.
Государственная ветеринарная служба Белоруссии в этой ситуации должна усилить контроль над качеством и безопасностью, подчеркивает Мелано, особенно с учетом того, что предназначенная для детского питания продукция имеет более жесткие требования к качеству и безопасности.
"Отмечу, что пробы были отобраны еще до введения ограничения на это предприятие. На сегодняшний день предприятие не имеет права поставлять продукцию на территорию России", — обавил Мелано.
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