Россия усилит контроль за белорусским молоком

Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детей

Россельхознадзор усилит контроль над белорусской молочной продукцией для детского питания.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией, связанной с безопасностью питьевого молока, предназначенного для питания детей, поступающего из Республики Беларусь. В этой связи Россельхознадзор усилит контроль над всей поступающей из Белоруссии молочной продукцией, предназначенной для детского питания", — сказала Мелано. Специалисты Россельхознадзора обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока производства ООО "Несвижский завод детского питания" (торговая марка "Сарафаново"), предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Ранее управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже неоднократно информировало о том, что системно выявляет остатки антибактериальных препаратов в белорусской молочной продукции.

Государственная ветеринарная служба Белоруссии в этой ситуации должна усилить контроль над качеством и безопасностью, подчеркивает Мелано, особенно с учетом того, что предназначенная для детского питания продукция имеет более жесткие требования к качеству и безопасности.