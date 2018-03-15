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Россияне бросились бешено скупать доллары
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Россияне бросились бешено скупать доллары 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Россиянам советуют скупать доллары. Пока ситуация стабильная — но, по мнению экспертов, есть предпосылки для ослабления рубля.
О покупке валюты стоит задуматься уже сейчас. Хотя пока ситуация складывается для рубля благоприятно: его поддерживают цены на нефть, с ноября прошлого года не опускавшиеся ниже 60 долларов, и приток капитала в российские активы.
Доллар с середины февраля не поднимался выше отметки в 56—57 рублей. Однако резкие изменения возможны сразу после окончания президентской кампании. США, обвиняющие Россию во вмешательстве в свои выборы, планируют новые санкции. Накаляет обстановку и Великобритания историей с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По мнению экспертов, новые ограничительные меры могут последовать уже в марте — апреле.
Вдобавок, как отмечает издание Banki.ru риски ослабления рубля есть уже сейчас. Этому могут способствовать как возможное снижение нефтяных цен из-за роста сланцевой добычи в США, так и рост ставок Федеральной резервной системы — с одновременным снижением ключевой ставки Центробанка.
И все же единого мнения у экспертов в отношении того, стоит ли сейчас покупать доллары, нет. Большинство считает, что скупать валюту стоит, только если в ближайшие месяцы вам предстоят соответствующие расходы (например, на отпуск) либо в качестве защитного актива. В любом случае, рекомендуется вкладывать в доллары и евро не более 30—40% сбережений.
Если накопления нужны «на старость» или «на черный день», то докупать валюту имеет смысл равномерно — так, чтобы ее доля в сбережениях не опускалась ниже 30%. Аналитики не видят смысла в покупке долларов, если деньги могут понадобиться через год или два в рублях — к примеру, на покупку квартиры, машины, на обучение или медицинские расходы.
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