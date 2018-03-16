Эксперты: добыча нефти в России из-за санкций может снизится на 10% к 2030 году

Добыча нефти в России из-за санкций США ЕС в отношении РФ может снизится на 5% к 2025 году и на 10% к 2030 году, говорится в исследовании Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» «Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями».

Как отмечают эксперты, на данный момент можно говорить о том, что российская нефтяная отрасль адаптировалась к санкциям, и результаты проведенного нами моделирования показывают, что до 2020 года сокращения добычи не предвидится, поскольку основные проекты в нефтяной отрасли уже профинансированы.

«Текущее стабильное положение дел не должно вводить в заблуждение: начиная с 2020 года, негативные тенденции будут проявляться все более заметно и могут привести к снижению добычи нефти в России на 5% к 2025 году и на 10% к 2030 году от текущих уровней добычи», — отметила директор Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова.

По мнению авторов исследования, снижение добычи в таких размерах, конечно, не катастрофично для российской экономики, но, тем не менее, достаточно чувствительно, поэтому ситуация требует совместных действий государства и нефтяных компаний.

«Инвестиционный цикл занимает минимум 5-7 лет, и для того, чтобы удержать добычу от быстрого падения после 2025 года, инвестировать в наиболее важные технологии необходимо сегодня. Это требует синхронизации усилий регулятора и компаний, создания благоприятных условий и умного управления со стороны государства», — заявила Митрова.