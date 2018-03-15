Кудрин предупредил об исчезновении 30% профессий в ближайшие 10-15 лет

«Нам нужно быть гибкими. Мы переходим в современное общество, которое быстро меняется, меняются профессии. Предположительно, около 30% профессий прекратит свое существование в ближайшие 10-15 лет. Таких преобразований в мире никогда раньше не было», — сказал он. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предупредил об исчезновении 30% профессий в ближайшие 10-15 лет. Об этом он заявил в ходе форума « Россия — страна возможностей».

Кудрин предупредил, что в связи с этим «большая нагрузка» ляжет на молодое поколение. По его мнению, главным качеством специалиста в современном мире должно быть не только знание профессии, но и навык «быстрой перестройки».

«Все зависит от вашей активности, от вашего желания что-то изменить даже зачастую, друзья, вопреки окружающим условиям. Потому что все великие открытия, все достижения, зачастую осуществляются не в самых благоприятных условиях», — подвел итог Кудрин.