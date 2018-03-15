Цены на золото остались стабильными близко к максимуму за неделю 

Investing.com — В четверг цены на золото остались стабильными, удерживаясь близко к недельному максимуму. Опубликованные вчера смешанные экономические отчеты США и политическая нестабильность в Вашингтоне продолжают оказывать негативное давление на доллар и оказывают поддержку защитным активам.
К 10:00 МСК на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото изменились незначительно на позиции $1325,9 за тройскую унцию, отступив от максимума за неделю $1299,00, зафиксированного на предыдущей сессии.
Настроения относительно доллара США остаются уязвимыми после того, как в среду Министерство торговли США сообщило о том, что в феврале объем розничных продаж снизился на 0,1% против прогноза о росте на 0,3%.
В другом отчете было сказано, что цены производителей США выросли на 0,2%, что выше прогноза о росте на 0,1%.
Теперь игроки рынка ожидают данных по производственной активности в Филадельфии и в штате Нью-Йорк, а также отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, оставался стабильным на позиции 89,73.
Цены на золото в значительной степени зависят от курса доллара. Снижение курса доллара делает золото более доступным для держателей других валют.
Тем временем на рынках наблюдается нестабильность после того, как во вторник президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который, по оценкам аналитиков, занимал умеренную позицию в администрации президента. Место Тиллерсона займет директор ЦРУ Майк Помпео.
Опасения о глобальной торговой войне возобновились после того, как Трамп анонсировал планы по введению пошлин в размере $60 млрд на импорт китайских товаров. В частности, это коснется технологического и телекоммуникационного секторов экономики Китая.
На COMEX фьючерсы на серебро изменились незначительно на позиции $16,54 за тройскую унцию.