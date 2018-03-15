Цены на золото остались стабильными близко к максимуму за неделю

Investing.com — В четверг цены на золото остались стабильными, удерживаясь близко к недельному максимуму. Опубликованные вчера смешанные экономические отчеты США и политическая нестабильность в Вашингтоне продолжают оказывать негативное давление на доллар и оказывают поддержку защитным активам.

К 10:00 МСК на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото изменились незначительно на позиции $1325,9 за тройскую унцию, отступив от максимума за неделю $1299,00, зафиксированного на предыдущей сессии.

Настроения относительно доллара США остаются уязвимыми после того, как в среду Министерство торговли США сообщило о том, что в феврале объем розничных продаж снизился на 0,1% против прогноза о росте на 0,3%.

В другом отчете было сказано, что цены производителей США выросли на 0,2%, что выше прогноза о росте на 0,1%.

Теперь игроки рынка ожидают данных по производственной активности в Филадельфии и в штате Нью-Йорк , а также отчета по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, оставался стабильным на позиции 89,73.

Цены на золото в значительной степени зависят от курса доллара. Снижение курса доллара делает золото более доступным для держателей других валют.

Опасения о глобальной торговой войне возобновились после того, как Трамп анонсировал планы по введению пошлин в размере $60 млрд на импорт китайских товаров. В частности, это коснется технологического и телекоммуникационного секторов экономики Китая

На COMEX фьючерсы на серебро изменились незначительно на позиции $16,54 за тройскую унцию.