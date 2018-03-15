Кудрин рассказал о первом решении, в случае если возглавит правительство

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что в случае если займет пост главы правительства РФ , первое его решение будет касаться государственного управления. Об этом он заявил в ходе форума « Россия — страна возможностей».

«Какое первое решение? ЦСР разработал программу предложений по семи ключевым направлениям, приоритетам. Это уже подготовленные, продуманные, просчитанные шаги, поэтому каждый из них уже по сути есть проект решения. Я сегодня могу начать с любого из них, но на первое место я поставил вопросы государственного управления и создания центра эффективности государственного управления как на уровне президента в администрации президента , так и на уровне правительства. Должно быть два центра с немного разными полномочиями. В одном случае больше стратегического планирования, мониторинга и методов как достигать стратегических задач, во втором случае — это больше анализ функций, результативности, почему, допустим, наши ведомства работают слишком медленно, не фокусируют задач, не ответственны за неудачи. Это первое», — сказал он.

По его словам, второе решение касалось бы бюджетного маневра.

«Мы должны увеличить за шесть лет поэтапно финансирование образования на 0,8% ВВП. Что это примерно? Это примерно в нынешних ценах плюс 750 млрд рублей в год. Сегодня все образование в нашей стране финансируется примерно на уровне 3,2 трлн рублей, а нужно плюс 700 млрд рублей», — отметил Кудрин, подчеркнув, что в рамках этого поручения должны быть «раскрыты возможности каждого» учащегося.

Кудрин также подчеркнул, что финансирование здравоохранения и инфраструктуры должно быть увеличено на 0,8% ВВП: «С такой инфраструктурой, как сейчас, с такими сроками перевозки грузов, стоимостью у нас не будет высокой производительности ни в одной отрасли».

«Поэтому это ключевые направления, мы эти вещи рассчитали, я могу в течение недели написать указ, а может даже в течение дня, то есть он уже готов. Я бы назвал еще 4-5 решений, но вы сказали только об одном-двух, поэтому я остановлюсь», — подвел итог Кудрин.