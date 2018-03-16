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Экспортеры и депозитные операции ЦБ помогают рублю справляться с эмоциональной реакцией инвесторов, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
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Экспортеры и депозитные операции ЦБ помогают рублю справляться с эмоциональной реакцией инвесторов, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 14 часов назад
Фото: Прайм
В четверг рубль потерял 34 коп. в стоимости к доллару и продолжал терять позиции после открытия в пятницу, обновляя очередной минимум за последний месяц. Первичным фактором ослабления нацвалюты остается ухудшение геополитического фона. В четверг давление на отечественную валюту оказывало как усиление негативной риторики в отношении российско-британских отношений, так и расширение санкционного списка Минфина США против РФ. В пятницу и ближайшие дни негативный геополитический фон похоже может еще больше усилиться.
Тем не менее, резкое ослабления рубля предоставляет отличную возможность экспортерам для продажи валютной выручки в преддверии крупных налоговых платежей (общий отток ликвидности в бюджет до конца месяца может превысить 2 трлн руб.). После первого часа торгов в пятницу рубль уже ощутил серьезную поддержку экспортеров в районе 57,6 руб., хотя после фиксации прибыли доллар по-прежнему оставался в плюсе к рублю, несмотря на отрицательную динамику индекса американской валюты на forex. Новые минимумы по отечественной валюте вероятно также будут успешно использоваться для активной продажи валютной выручки.
После резкого утреннего ослабления стабилизировать ситуацию призваны и очередные операции «тонкой настройки» ЦБ. В пятницу на счета банков возвращаются 283,4 млрд руб., размещенные на двухдневных депозитах ЦБ в среду. Однако уже сегодня регулятор решил подстраховаться и абсорбировать сразу 920 млрд руб. до следующей среды, дабы исключить риск попадания избытка рублевой ликвидности на валютный рынок в напряженный период.
В ближайшее время, до и после президентских выборов, мы не исключаем дальнейшего усиления геополитической напряженности и новых минимумов по рублю с первой половины февраля. Однако болезненная реакция рубля на текущие события во многом носит исключительно эмоциональный характер, и после некоторого времени мы ожидаем, что российский валютный рынок также быстро придет в себя.
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