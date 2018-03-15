Банк Франции улучшил прогноз роста экономики

Банк Франции повысил прогнозы роста и инфляции в стране, заявив, что ожидает в этом году сильного восстановления французского экспорта в сочетании с расширением инвестиций в бизнес и потребительскими расходами.

В мартовских прогнозах центральный банк Франции повысил прогноз экономического роста в 2018 году до 1,9% с 1,7% в декабре. Ожидается, что инфляция, подкрепленная ценами на энергию и табак, достигнет 1,6% в 2018 году по сравнению с 1,4% в декабре.

"Бычьи" экономические прогнозы Банка Франции подчеркивают недавнее укрепление французской экономики, которая застала многих экономистов врасплох. Сильные инвестиции в бизнес в конце прошлого года способствовали экономическому росту в 2017 году на 2%, а бизнес-опросы в начале этого года показывают, что активность более устойчива, чем ожидалось.

Банк Франции также сократил свой прогноз безработицы в 2018 году до 8,9% с 9,6% в декабре после более резкого, чем ожидалось, снижения ее уровня в конце 2017 года.

Тем не менее, центральный банк продемонстрировал осторожность по поводу роста экономики в долгосрочной перспективе. Регулятор снизил прогноз роста в 2019 году до 1,7% с 1,8%, поскольку центральный банк ожидает, что более сильный евро ослабит спрос на французский экспорт.

Банк Франции сказал, что перспективы роста после 2018 года могут улучшиться в зависимости от влияния реформ во французской экономике, таких как сокращение корпоративных налогов и изменений трудового законодательства.

Выступая на французском радио, глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гало призвал правительство продолжить экономические реформы, даже если экономика демонстрирует сильные показатели.