Новак ответил на заявления Британии по газу

Заявления Великобритании о намерении снижать закупки газа из РФ политически мотивированы и не служат развитию конкуренции на европейском рынке газа, хотя каждая страна вправе сама выбирать себе поставщиков, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность снижения зависимости от российского газа. По ее мнению, РФ пользуется зависимостью других стран он ее топлива, тем самым оказывая влияние на них.
"Я слышал заявления, что Великобритания хочет снизить закупки российского газа, это право каждой коммерческой организации и страны — выбирать свою энергетическую политику. Мы в данном случае поставляем газ в Европу, исходя из потребностей на абсолютно конкурентных условиях, и будем продолжать работать в условиях конкуренции. А такие решения политически мотивированы и не направлены на расширение конкуренции на европейском рынке", — прокомментировал Новак заявление Мэй.
В ходе своего выступления Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.