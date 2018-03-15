Слишком низкая инфляция. Как долго продержатся такие показатели и чего ждать?

России держится аномально низкая инфляция: в феврале 2,2% в годовом выражении. «Ведомости» обнаружили, что это меньше, чем в США , на сотые доли процента.

К такой ситуации привело сочетание двух факторов: во-первых, падает платежеспособный спрос, как со стороны граждан, так и со стороны компаний. Во-вторых, очень высокие положительные процентные ставки в России, то есть ставки на долговом рынке намного превышают уровень инфляции, и это состояние сохраняется достаточно долго.

Хотя показатели инфляции в России и США сейчас схожи, говорить о достижении Россией макроэкономической стабильности не приходится, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов советник по макроэкономике генерального директора брокерского дома «Открытие-брокер» «Один из факторов снижения инфляции у нас — это низкий платежеспособный спрос, а в США важный фактор снижения инфляции — достаточно низкие издержки по многим товарным группам, поэтому, несмотря на одинаковый результат, факторы, которые его формируют, совершенно различны. Скорее всего, после завершения электорального цикла, мы увидим умеренное ослабление рубля, которое, естественным образом поднимет инфляцию до того таргета, который заложен Центральным Банком ».

Татьяна Евдокимова: Ситуация аномальная. Цифры, которые мы наблюдаем сейчас — это временное явление, считает главный экономист « Нордеа банк

Татьяна Евдокимова главный экономист «Нордеа банк» «У нас по-прежнему высокие инфляционные ожидания — выше 8%. Это создает среднесрочные риски ускорения инфляции. Население по-прежнему склонно реагировать достаточно импульсивно на любые всплески роста цен. Кроме того, ситуация на рынке труда остается довольно напряженной: безработица на низких уровнях, это создает давление на заработные платы. В начале этого года мы увидели индексацию зарплат в бюджетном секторе, которая с определенным лагом должна транслироваться в рост цен, поэтому, скорее, те текущие низкие уровни временные. Долгосрочно все равно у нас остается проинфляционное давление».

Во многих развивающихся странах инфляция сильно снизилась и приблизилась к уровням развитых. Среди причин этого явления эксперты называют рост и распространенность интернет-торговли, которая стирает границы между странами, позволяет потребителям искать наиболее привлекательные для них предложения, сдерживать ценовое давление и повышать конкуренцию глобально на всех рынках. Но есть риск, что попытки оградить внутренний рынок от глобальной интернет-торговли негативно скажутся на инфляции.