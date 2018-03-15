Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы 

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Полномасштабная торговая война стирает любые экономические выгоды от республиканского закона о налоговых льготах, который был принят в прошлом году, согласно анализу Университета Пенсильвании, передает CNNMoney.
На прошлой неделе администрация Трампа ввела пошлины на импортную сталь и алюминий. До сих пор только Канада и Мексика официально получили льготы, но, по словам Трампа, это зависит от переговоров по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Китай и Европейский союз уже заявили о желании принять ответные меры. Но чиновники администрации Трампа говорят, что опасения по поводу торговой войны раздуты. Большинство независимых экономистов также не считают полномасштабную торговую войну наиболее вероятным результатом. Исследовательский центр Penn Wharton Budget Model разобрал худший сценарий, при котором ни импорт, ни экспорт США не пересекает границу без взимания платы по тарифам. Согласно этому сценарию, все договоренности о свободной торговле Соединенных Штатов с 20 странами уйдут в прошлое. Анализ показал, что такая торговая война приведет к тому, что объем производства в США к 2027 году будет на 0,9% ниже. За этот же период налоговая реформа в лучшем случае увеличит объем производства на 1,1%. В долгосрочной перспективе расходы на торговую войну сильно перевешивают выгоду от сокращения налогов. К 2040 году США потеряют 5,3% объема производства в худшем сценарии торговой войны по сравнению с ростом на 1,6% от снижения налогов, признал университет. Иными словами, полномасштабная торговая война обойдется экономике в $200 млрд в течение 10 лет и $1,4 трлн к 2040 году. Заработная плата в США также снизилась бы на 1,1% в течение следующих 10 лет. Это может показаться небольшим числом, но в контексте это будет иметь большие последствия. Несмотря на отрицание чиновниками президентской администрации приверженности торговым войнам, анализ Университета Пенсильвании контрастирует с заявлением Трампа о том, что в торговых войнах легко побеждать, о чем писали «Вести. Экономика».