США: Китай должен сократить торговый профицит

Фото: EPA/FENG LI / POOL

В прошлую среду Трамп написал в Twitter, что США попросили Китай разработать план по сокращению своего торгового дисбаланса с Соединенными Штатами на $1 млрд

China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2018 г. «Китаю было предложено разработать план на год по сокращению их огромного торгового дефицита с Соединенными Штатами на один миллиард долларов. Наши отношения с Китаем были очень хорошими, и мы с нетерпением ждем, какие идеи они предложат. Мы должны действовать в ближайшее время!» — написал президент США. Однако пресс-секретарь сказала, что Трамп имел в виду сокращение торгового профицита на $100 млрдВ 2017 году у США был рекордный дефицит торгового баланса с Китаем в размере $375 млрд — это две трети общего торгового дефицита США, составившего в прошлом году $566 млрд, показали данные Бюро переписи населения США. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Главного таможенного управления КНР, в 2017 году профицит торгового баланса Китая с США увеличился до рекордных $275,81 млрд, превысив предыдущий максимум $260,8 млрд, достигнутый в 2015 году.

