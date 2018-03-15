США: Китай должен сократить торговый профицит 

Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Китай сократил свой торговый профицит с США на $100 млрд Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома, пишет Reuters.
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В прошлую среду Трамп написал в Twitter, что США попросили Китай разработать план по сокращению своего торгового дисбаланса с Соединенными Штатами на $1 млрд
China has been asked to develop a plan for the year of a One Billion Dollar reduction in their massive Trade Deficit with the United States. Our relationship with China has been a very good one, and we look forward to seeing what ideas they come back with. We must act soon!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2018 г. «Китаю было предложено разработать план на год по сокращению их огромного торгового дефицита с Соединенными Штатами на один миллиард долларов. Наши отношения с Китаем были очень хорошими, и мы с нетерпением ждем, какие идеи они предложат. Мы должны действовать в ближайшее время!» — написал президент США. Однако пресс-секретарь сказала, что Трамп имел в виду сокращение торгового профицита на $100 млрдВ 2017 году у США был рекордный дефицит торгового баланса с Китаем в размере $375 млрд — это две трети общего торгового дефицита США, составившего в прошлом году $566 млрд, показали данные Бюро переписи населения США. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Главного таможенного управления КНР, в 2017 году профицит торгового баланса Китая с США увеличился до рекордных $275,81 млрд, превысив предыдущий максимум $260,8 млрд, достигнутый в 2015 году.
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Советник Трампа предложил коалицию против Китая СМИ: США применят к Китаю пошлины на $60 млрд Глобальная торговая война Трампа: 4 сценария Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, как, с точки зрения администрации, Китаю следует сокращать торговый профицит с США. Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовит пошлины на импорт из Китая продукции телекоммуникационного и технологического секторов стоимостью до $60 млрд США разрабатывают эти меры в рамках расследования в отношении практик Китая в сфере интеллектуальной собственности. Между тем, в среду США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с экспортными субсидиями Индии для отечественных компаний, включая производителей стали, химикатов, фармацевтических препаратов, текстиля и IT-продукции. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Индия не отменила субсидии в соответствии с правилами ВТО после того, как страна достигла определенных экономических показателей. Опасения относительно торговой войны усилились в начале марта, после того как Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на импорт стали и алюминия на «длительный период времени». На прошлой неделе Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Пошлины на импорт стали составят 25%, на ввоз алюминия — 10%.