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США подали иск ВТО по поводу субсидирования экспорта Индией
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США подали иск ВТО по поводу субсидирования экспорта Индией 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Вашингтон, 15 марта /Синьхуа/ — Администрация США передала в ВТО иск по поводу индийских проектов с экспортными субсидиями и предложила индийскому правительству провести консультации. Об этом в среду сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
В обнародованном офисом торгового представителя США заявлении указывается, что эти проекты с экспортными субсидиями противоречат правилам ВТО, за счет них индийские предприятия получили «несправедливые» конкурентные преимущества, что наносит ущерб интересам секторов производства США.
В заявлении сообщается, что, по официальным данным правительства Индии, предприятия этой страны ежегодно получают свыше 7 млрд долларов США в качестве экспортных субсидий.
СМИ США указывают, что это первая для администрации Дональда Трампа торговая жалоба к ВТО. Аналитики полагают, что данный шаг означает, что наряду с использованием односторонних инструментов решения торговых споров для защиты национальных интересов, США планируют параллельно применять механизм решения торговых споров ВТО.
По правилам ВТО, подача заявки о проведении консультаций является первым шагом в механизме решения торговых споров. В случае того, если данный шаг не принесет удовлетворительных результатов, истец может призвать Орган ВТО по разрешению споров сформировать экспертную группу для разбирательства дела. —0—
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