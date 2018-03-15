США подали иск ВТО по поводу субсидирования экспорта Индией

Вашингтон, 15 марта / Синьхуа / — Администрация США передала в ВТО иск по поводу индийских проектов с экспортными субсидиями и предложила индийскому правительству провести консультации. Об этом в среду сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

В обнародованном офисом торгового представителя США заявлении указывается, что эти проекты с экспортными субсидиями противоречат правилам ВТО, за счет них индийские предприятия получили «несправедливые» конкурентные преимущества, что наносит ущерб интересам секторов производства США.

В заявлении сообщается, что, по официальным данным правительства Индии, предприятия этой страны ежегодно получают свыше 7 млрд долларов США в качестве экспортных субсидий.

СМИ США указывают, что это первая для администрации Дональда Трампа торговая жалоба к ВТО. Аналитики полагают, что данный шаг означает, что наряду с использованием односторонних инструментов решения торговых споров для защиты национальных интересов, США планируют параллельно применять механизм решения торговых споров ВТО.

По правилам ВТО, подача заявки о проведении консультаций является первым шагом в механизме решения торговых споров. В случае того, если данный шаг не принесет удовлетворительных результатов, истец может призвать Орган ВТО по разрешению споров сформировать экспертную группу для разбирательства дела. —0—