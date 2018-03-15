Оценен размах «кумовского капитализма» на Украине

Всемирный банк оценил масштабы «кумовского капитализма» на Украине

«Кумовским капитализмом» называется модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний. «На Украине политически связанными являются 2 процента фирм, но они контролируют более 20 процентов общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний», — заявила представитель Всемирного банка. Согласно результатам исследования «кумовского капитализма» на Украине , проведенного Всемирным банком (ВБ), около 2 процентов компаний в стране контролируют более 20 процентов общего оборота. Такие данные привела директор ВБ по делам Белоруссии Молдавии и Украины Сату Кахконен в колонке для «Экономической правды».

«Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте», — констатирует Кахконен.

В течение двух десятилетий компании влиятельных бизнесменов-политиков использовали доступ к госзакупкам, субсидированным кредитам, бюджетным трансфертам, правилам торговли, ограничивающие импорт, привилегированному доступу к госактивам через приватизацию, а также к льготным налоговым режимам, отмечается в исследовании.