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Оценен размах «кумовского капитализма» на Украине
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Всемирный банк оценил масштабы «кумовского капитализма» на Украине 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Reuters
Согласно результатам исследования «кумовского капитализма» на Украине, проведенного Всемирным банком (ВБ), около 2 процентов компаний в стране контролируют более 20 процентов общего оборота. Такие данные привела директор ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в колонке для «Экономической правды».
«Кумовским капитализмом» называется модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний. «На Украине политически связанными являются 2 процента фирм, но они контролируют более 20 процентов общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний», — заявила представитель Всемирного банка.
«Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте», — констатирует Кахконен.
В течение двух десятилетий компании влиятельных бизнесменов-политиков использовали доступ к госзакупкам, субсидированным кредитам, бюджетным трансфертам, правилам торговли, ограничивающие импорт, привилегированному доступу к госактивам через приватизацию, а также к льготным налоговым режимам, отмечается в исследовании.
В феврале директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что экономическая политика Киева строится как «бюджетная пирамида» по образцу МММ. Как считает эксперт, власти игнорируют честный разговор о состоянии народного хозяйства страны. По его мнению, в Европе уже устали наблюдать, как под разговоры о борьбе с коррупцией власти отказываются от реальных реформ и только консервируют отсталость.
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