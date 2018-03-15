Советник Трампа предложил коалицию против Китая

"Я полагаю, что Китай заслуживает жесткого ответа, — добавил Кадлоу. — Не только от США. Я думал о том, что США могли бы возглавить коалицию, состоящую из крупных торговых партнеров и союзников, направленную против Китая, или с целью дать Китаю понять, что он нарушает правила направо и налево".

"Я бы хотел, чтобы было так, это можно назвать торговой коалицией согласных", — сказал советник.

Предшественник Кудлоу Гэри Кон в марте заявил о своей отставке, одной из причин для этого стало решение Трампа о введении тарифов на импорт стали и алюминия в США.

Как писали «Вести. Экономика», после отставки Кона Кудлоу стал основным кандидатом на должность главного советника по экономике президента США Дональда Трампа.

Кандидатура Кудлоу необычна тем, что он поддерживает взгляды Кона, выступавшего против введения тарифов на импорт стали и алюминия в США.

70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором, имеющим консервативные взгляды. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а сейчас публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах.

В ходе избирательной кампании 2016 года Кудлоу занимал пост советника Трампа по разработке налоговой политики.