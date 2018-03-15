Доллар упал в цене из-за торгового напряжения и политических проблем в США

Investing.com — Доллар продолжает слабеть относительно всех остальных валют в четверг в ходе азиатской торговой сессии, поскольку все более жесткая политика американского правительства привела к усилению международного торгового напряжения, что отбивает у инвесторов желание покупать рискованные активы.

Индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно взвешенной по торговле корзины из шести ведущих валют, упал на 0,10% до 89,66. Настроения относительно доллара остаются «медвежьими» на этой неделе, поэтому индекс упал ниже 90.

администрация президента США После ухода из Белого дома нескольких высокопоставленных чиновников, включая поддерживавшего свободную торговлю старшего советника по вопросам экономической политики Гэри Кона и выступавшего за диалог министра иностранных дел Рекса Тиллерсона Дональда Трампа будет состоять по большей части из сторонников «ястребиной» политики, протекционизма и военных действий. Перестановки в Белом доме привели к усилению беспокойства по поводу возможной торговой войны, а также усилили неопределенность относительно дальнейшего развития событий на Корейском полуострове. В результате инвесторы стали переключаться с доллара на валюты «тихой гавани» вроде японской иены.

В результате последних перестановок Трамп решил назначить Ларри Кудлоу старшим советником по вопросам экономической политики. По сообщениям СМИ, Кудлоу, раньше считавшийся сторонником свободной торговли, заявил, что Китай будет целью тарифов, что повышает вероятностью торговой войны между США и Китаем. Кудлоу также намекнул в интервью CNBC, что поддерживает укрепление доллара.

USD/JPY упала на 0,40% до 105,89, резко упав по сравнению с 107,20 во вторник. Глобальное торговое напряжение снизило склонность к риску, что привело к увеличению спроса на иену. В пятницу в Японии появятся данные по объему промышленного производства.

AUD/USD ослабла на 0,15% до 0,7865. Австралийский доллар на этой неделе укрепляется относительно слабеющего доллара США. На следующей неделе в Австралии появятся данные о занятости в феврале, которые могут обеспечить дальнейшую поддержку AUD. Резервный банк Австралии тем временем никак не планирует повышать процентные ставки.

Народный банк Китая установил справочный курс юаня на уровне 6,3141, укрепив его по сравнению со вчерашними 6,3238. USD/CNY торговалась по 6.3141, упав на 0,06%. Внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к растущему напряжению между США и Китаем.