Ещё
Банк Японии убил долговой рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк Японии убил долговой рынок 

Вести Экономика 15 марта 2018
Фото: Reuters
Банк Японии уничтожает свой долговой рынок. Во вторник по десятилетним гособлигациям не прошло ни одной сделки, пишет агентство Bloomberg.
Банк Японии скупил более 40% обращающихся на рынке гособлигаций, сократив возможности других участников по покупке и продаже бумаг. Ряд покупателей, включая пенсионные фонды и страховые компании, тоже склонны следовать стратегии приобретения и удержания бондов.
Этим объясняется, почему во вторник на бирже не было совершено ни одной сделки с индикативными 10-летними бумагами, свидетельствуют данные Japan Trading Co.
Для Банка Японии преимущество заключается в том, что при такой небольшой активности рынка ему проще контролировать кривую доходности, а поводов для интервенций у него меньше. Председатель центробанка Харухико Курода сообщил парламенту в среду, что регулятор купил 75% гособлигаций, выпущенных в финансовом году, который завершится в марте.
Он также заявил, что долговой рынок очень стабилен. Конечно, ведь он практически мертв, хотя еще не так давно это был один из крупнейших долговых рынков мира.
Сейчас, глядя на динамику доходности десятилетних гособлигаций Японии, понимаешь, что она похожа на зарисовку "мертвый попугай".
Несмотря на полную нехватку ликвидности на некогда наиболее ликвидном сегменте кривой японских гособлигаций, Курода уверенно заявляет о готовности начать плавный выход из своей ультра-мягкой денежно-кредитной политики.
Текущая ситуация очередной раз говорит нам о том, как мировые ЦБ исказили финансовую систему, а также о том, что рынки уже давно не выполняют свою основную функцию и неадекватно оценивают стоимость денег и ожидания по будущим процентным ставкам.
В этом году это особенно заметно — практически все известные экономисты и банкиры твердят о том, что не понимают, что происходит на рынках.
Яркий пример — долговой рынок США. В первые месяцы года мы наблюдали сильнейшую распродажу, при этом доллар слабел. Инвесторы выходили из бумаг. Вроде бы это логичная история, когда рынки ждут повышения ставок, но все не совсем так, как кажется на первый взгляд. Важно отметить, что стоимость вложений в трежерис с учетом валютного хеджа для иностранных инвесторов стала менее привлекательна, чем вложения в свои бумаги, несмотря на возросшую доходность.
Вести Экономика: последние новости
Пошлина на экспорт нефти с 1 апреля снизится на $8 Минфин разместит евробонды со страховкой от санкций Министр энергетики США удивлен поставками газа из РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля415
Джонсон отказался пожимать руку послу России324
Порошенко предложили заткнуться в ответ94
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение