Банк Японии убил долговой рынок

Банк Японии уничтожает свой долговой рынок. Во вторник по десятилетним гособлигациям не прошло ни одной сделки, пишет агентство Bloomberg

Банк Японии скупил более 40% обращающихся на рынке гособлигаций, сократив возможности других участников по покупке и продаже бумаг. Ряд покупателей, включая пенсионные фонды и страховые компании, тоже склонны следовать стратегии приобретения и удержания бондов.

Этим объясняется, почему во вторник на бирже не было совершено ни одной сделки с индикативными 10-летними бумагами, свидетельствуют данные Japan Trading Co.

Для Банка Японии преимущество заключается в том, что при такой небольшой активности рынка ему проще контролировать кривую доходности, а поводов для интервенций у него меньше. Председатель центробанка Харухико Курода сообщил парламенту в среду, что регулятор купил 75% гособлигаций, выпущенных в финансовом году, который завершится в марте.

Он также заявил, что долговой рынок очень стабилен. Конечно, ведь он практически мертв, хотя еще не так давно это был один из крупнейших долговых рынков мира.

Сейчас, глядя на динамику доходности десятилетних гособлигаций Японии, понимаешь, что она похожа на зарисовку "мертвый попугай".

Несмотря на полную нехватку ликвидности на некогда наиболее ликвидном сегменте кривой японских гособлигаций, Курода уверенно заявляет о готовности начать плавный выход из своей ультра-мягкой денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация очередной раз говорит нам о том, как мировые ЦБ исказили финансовую систему, а также о том, что рынки уже давно не выполняют свою основную функцию и неадекватно оценивают стоимость денег и ожидания по будущим процентным ставкам.

В этом году это особенно заметно — практически все известные экономисты и банкиры твердят о том, что не понимают, что происходит на рынках.