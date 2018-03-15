Ещё
Moody's понизило рейтинг PDVSA до низшей ступени «C» вслед за рейтингом Венесуэлы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Moody's понизило рейтинг PDVSA до низшей ступени «C» вслед за рейтингом Венесуэлы 

Прайм 15 марта 2018
Фото: AFP, Emmanuel Dunand
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило долгосрочный рейтинг эмитента венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) до самой низкой ступени «C» с отметки «Ca», говорится в сообщении рейтингового агентства.
При этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного.
"Рейтинговое действие совершено после того, как Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки «C» с уровня «Caa3» 9 марта", — говорится в сообщении агентства.
Moody's отмечает, что рейтинговое действие учитывает прочную связь между кредитным риском компании и правительства Венесуэлы. Агентство напоминает, что снижение рейтинга страны было обосновано несколькими факторами. В частности, Moody's ожидает, что сохраняющееся сложная ситуация с платежеспособностью Венесуэлы приведет к большим потерям для держателей облигаций.
"В случае с PDVSA рейтинг «C» соответствует рейтингу эмитента Венесуэлы из-за сильной корреляции между их кредитными рисками", — добавляет Moody's.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро. В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.
В ноябре 2017 года Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
Нет худа без добра: высылкой дипломатов Мэй оказывает экономике РФ услугу РФ избавилась в январе 2018 г от бондов США на $5 млрд - минфин США СМИ: Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром‍ в 1 трлн руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России254
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США158
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео449
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле316
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение