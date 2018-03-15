Moody's понизило рейтинг PDVSA до низшей ступени «C» вслед за рейтингом Венесуэлы

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) понизило долгосрочный рейтинг эмитента венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) до самой низкой ступени «C» с отметки «Ca», говорится в сообщении рейтингового агентства.

При этом прогноз по рейтингу изменен на стабильный с негативного.

"Рейтинговое действие совершено после того, как Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки «C» с уровня «Caa3» 9 марта", — говорится в сообщении агентства.

Moody's отмечает, что рейтинговое действие учитывает прочную связь между кредитным риском компании и правительства Венесуэлы. Агентство напоминает, что снижение рейтинга страны было обосновано несколькими факторами. В частности, Moody's ожидает, что сохраняющееся сложная ситуация с платежеспособностью Венесуэлы приведет к большим потерям для держателей облигаций.

"В случае с PDVSA рейтинг «C» соответствует рейтингу эмитента Венесуэлы из-за сильной корреляции между их кредитными рисками", — добавляет Moody's.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро . В январе власти страны в 13-й раз продлили действие чрезвычайного положения в экономике страны.

В ноябре 2017 года Мадуро объявил о реструктуризации и рефинансировании внешнего долга и всех выплат Венесуэлы. По оценкам экономистов, сумма долга может составлять 120-150 миллиардов долларов.