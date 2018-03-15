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Автор «плана Маршалла» рассказал о проблемах выделения Киеву новых средств
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Автор «плана Маршалла» рассказал о проблемах выделения Киеву новых средств 

BFM.RU 15 марта 2018
Препятствием для получения Украиной средств в рамках реализации «плана Маршалла» является неспособность Киева освоить средства из других ранее привлеченных кредитных программ, заявил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.
«Со времен революции для Украины было открыто льготных кредитных линий на сумму около 8 млрд евро. За эти годы Украина смогла освоить чуть больше 1,5 миллиардов. И это создает существенную проблему. Когда мы ездим с презентацией нашего плана, мы слышим — зачем давать новые средства, если Киев неспособен использовать имеющиеся возможности», — заявил в ходе форума Европа-Украина Кубилюс, которого цитирует РИА Новости Украина. По его словам, украинское правительство должно активизироваться и показать, что способно реализовать те проекты, на которые уже получило средства.
«Это является обязательным требованием для реализации «плана Маршалла». Более того — первые результаты Киев должен показать уже в ближайшие месяцы», — пояснил латвийский политик. Ранее о неиспользовании Киевом 5 млрд евро кредитных средств заявила заместитель главы директората Еврокомиссии Екатерина Матернова.
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