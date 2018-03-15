Уволена глава Нацбанка Украины 

Верховная Рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Агентство отмечает, что, таким образом, Рада поддержала предложение президента страны Петра Порошенко.
Ранее в парламенте Гонтареву обвиняли в «стремительной девальвации гривны» и массовом банкротстве кредитных организаций.
Сама Гонтарева заявила, что выполнила свою миссию на посту главы НБУ, проведя реформы. По ее мнению, банковская система стала прозрачной, и кредитование возобновится.
Гонтарева попросила об отставке с 10 мая 2017 года после трех лет работы в Нацбанке. Она ушла в длительный отпуск, а ее обязанности выполнял первый заместитель Яков Смолий. В январе Порошенко направил в Раду предложение об отставке Гонтаревой.