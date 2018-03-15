Уволена глава Нацбанка Украины

Агентство отмечает, что, таким образом, Рада поддержала предложение президента страны Петра Порошенко

Ранее в парламенте Гонтареву обвиняли в «стремительной девальвации гривны» и массовом банкротстве кредитных организаций.

Сама Гонтарева заявила, что выполнила свою миссию на посту главы НБУ, проведя реформы. По ее мнению, банковская система стала прозрачной, и кредитование возобновится.