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Уволена глава Нацбанка Украины
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Уволена глава Нацбанка Украины 

Рамблер 1 час назад
Верховная Рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Агентство отмечает, что, таким образом, Рада поддержала предложение президента страны Петра Порошенко.
Ранее в парламенте Гонтареву обвиняли в «стремительной девальвации гривны» и массовом банкротстве кредитных организаций.
Сама Гонтарева заявила, что выполнила свою миссию на посту главы НБУ, проведя реформы. По ее мнению, банковская система стала прозрачной, и кредитование возобновится.
Гонтарева попросила об отставке с 10 мая 2017 года после трех лет работы в Нацбанке. Она ушла в длительный отпуск, а ее обязанности выполнял первый заместитель Яков Смолий. В январе Порошенко направил в Раду предложение об отставке Гонтаревой.
 Ещё 22 источника 
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