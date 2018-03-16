Кабмин РФ принял проект о выделении регионам 20 млрд руб на повышение зарплат бюджетникам

Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении регионам 20 миллиардов рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщается на сайте кабинета министров.

"В связи с принятым решением о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда выделяются средства в размере 20 миллиардов рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — сообщает кабмин.

Минэнерго и Кроме того, правительство поручило Минсельхозу Минпромторгу совместно с органами исполнительной власти регионов РФ обеспечить мониторинг цен на рынке минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, поставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям. О результатах необходимо ежеквартально докладывать в правительство.

Помимо этого, кабмин рекомендовал органам исполнительной власти регионов обеспечить эффективную эксплуатацию оросительных и осушительных мелиоративных систем и их подготовку к вегетационному периоду 2018 года, а также провести комплекс мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на землях сельхозназначения и объектах агропромышленного комплекса.