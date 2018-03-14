Украина и Австрия намерены укрепить инвестиционное сотрудничество 

Киев, 14 марта /Синьхуа/ — Президент Украины Петр Порошенко и его австрийский коллега Александр Ван дер Беллен, находящийся с официальным визитом в Украине, на прошедшем сегодня здесь совместном брифинге заявили о намерении укрепить двустороннее сотрудничество в инвестиционной сфере. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Выступая перед журналистами, П. Порошенко отметил, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и реформы, проводимые в Украине для улучшения бизнес-климата, открывают перед иностранными предприятиями «принципиально новые» возможности.
А. Ван дер Беллен, в свою очередь, напомнил, что Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине, создавшим уже свыше 30 тыс. рабочих мест. Он также заявил, что австрийский бизнес проявляет все больший интерес к украинской экономике на фоне ее постепенного восстановления после кризиса. —0—