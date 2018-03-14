Турция оказалась во власти валютного кризиса

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика» Госдолг и валюта Турции испытывают на себе постоянное давление на фоне растущих проблем, которые способствуют перегреву экономики страны. Лира в этом месяце упала на 1,8% против доллара США. Во вторник она торговалась на отметке 3,87 после 3,8 в конце февраля. В то же время, 10-летняя доходность облигаций в местной валюте за этот период выросла более чем на 12,3% с 11,58%, согласно данным Reuters. Также вырос спрэд доходности немецких бондов. Доходность растет, когда падают цены. Падение в этом месяце обусловлено тем, что ряд факторов негативно повлиял на доверие инвесторов к Турции и ее правительству даже в период активного экономического роста. Дефицит платежного баланса Турции в январе составил $50,6 млрд на 12-месячной основе. Это в сравнении с $47,2 млрд в декабре и $33,6 млрд в январе 2017 года, согласно официальным данным, опубликованным ранее на этой неделе. (Нижеприведенный график от Goldman Sachs подчеркивает резкое ухудшение ситуации в отношении других стран EM). Тимоти Эш, стратег BlueBay Asset Management, отметил, что расширение является последним признаком перегрева экономики Турции. Петр Матис, стратег Rabobank, отметил, что рост дефицита платежного баланса в январе является «своевременным напоминанием о зависимости Турции от притока капитала, чтобы покрыть ее существенный разрыв». Между тем, базовая инфляция составляет 12% в год в год, согласно данным Евростата.

Инфляция в России, Турции и Бразилии

В этом месяце отмечен быстрый рост цен после того как аналитики Moody's понизили кредитный рейтинг Турции до Ba2 с Ba1. «Укрепление институциональной силы отразилось в широком диапазоне неблагоприятных результатов на экономическом, финансовом и политическом фронтах, несмотря на высокие краткосрочные темпы роста и здоровое состояние государственных финансов», — отмечает Эш. Он добавил, что явная допустимость высокой инфляции в этих планах отражает приоритет, отдаваемый краткосрочному росту, независимо от среднесрочных последствий". Эш заявил, что на этой неделе парламент Турции внес изменения в закон о выборах, который также повлиял на состояние лиры. Законодательство позволит создавать избирательные альянсы и оно уже вызвало критику со стороны противников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщило агентство Reuters. Наконец, «обеспокоенность по поводу событий в Северной Сирии» также повлияла на настроения, по словам Эша. Турция на прошлой неделе начала осаду Африна в попытках очистить регион от сирийской курдской милиции. Это решение может еще больше усилить напряженность между Турцией и НАТО, причем последняя опирается на курдские силы в борьбе против ИГИЛ.