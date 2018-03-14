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Пробный запуск турбины на крымской ТЭС прошел без сбоев
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Пробный запуск турбины на новой крымской ТЭС прошел без сбоев 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Ростех" в ходе испытаний на Таврической ТЭС в Симферополе в рамках пусконаладочных работ произвела первый розжиг турбины первого энергоблока электростанции, говорится в сообщении компании.
"Первый розжиг газовой турбины — важный этап пусконаладочных работ. Турбина отработала без сбоев, что подтвердило высокий уровень технической готовности к вводу энергоблока в эксплуатацию", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время завершается монтаж первого энергоблока на второй строящейся ТЭС — Балаклавской (в Севастополе). Основным видом топлива для обеих электростанций станет природный газ. В качестве резервного рассматриваются жидкие виды топлива. Контракты на поставку газа для ТЭС уже заключены с "Черноморнефтегазом".
Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.
Министр энергетики РФ Александр Новак в среду подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая. Второй блок Балаклавской ТЭС, по его словам, будет пущен в июне, Таврической — "где-то во втором полугодии".
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