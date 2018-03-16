ЦБ подтвердил прогноз по инфляции менее 4% по итогам 2018 года

«Годовая инфляция ожидается ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Расширение экономической активности продолжается», — говорится в бюллетене. ЦБ ожидает инфляцию на уровне ниже 4% по итогам 2018 года, говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды». В 2019 году индекс потребительских цен будет находиться вблизи этого уровня.

В феврале инфляция стабилизировалась на уровне 2,2%, в том числе из-за временных факторов. Краткосрочные инфляционные риски снизились по сравнению с февралем, пишет ЦБ: «Инфляция и ее устойчивые компоненты остаются пониженными относительно целевого ориентира Банка России».

При этом, отмечает регулятор, в динамике потребительских цен, кредитов, депозитов и макроэкономических показателей еще не в полной мере отражены принятые ранее решения по денежно-кредитной политике.

«Этот фактор, завершение процесса перехода к нейтральной ДКП, а также исчерпание действия временных факторов должны постепенно приблизить инфляцию к 4% в 2019 году», — говорится в бюллетене.

Сохраняются среднесрочные риски инфляции. Среди них быстрый переход к потребительской модели поведения за счет сбережений и ускоряющегося роста потребительского кредитования, повышенность и неустойчивость инфляционных ожиданий бизнеса и населения, возможное возникновение дефицита кадров на рынке труда.