Ещё
ЦБ подтвердил прогноз по инфляции менее 4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ подтвердил прогноз по инфляции менее 4% по итогам 2018 года 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: ТАСС
ЦБ ожидает инфляцию на уровне ниже 4% по итогам 2018 года, говорится в бюллетене регулятора «О чем говорят тренды». В 2019 году индекс потребительских цен будет находиться вблизи этого уровня.
«Годовая инфляция ожидается ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Расширение экономической активности продолжается», — говорится в бюллетене.
В феврале инфляция стабилизировалась на уровне 2,2%, в том числе из-за временных факторов. Краткосрочные инфляционные риски снизились по сравнению с февралем, пишет ЦБ: «Инфляция и ее устойчивые компоненты остаются пониженными относительно целевого ориентира Банка России».
При этом, отмечает регулятор, в динамике потребительских цен, кредитов, депозитов и макроэкономических показателей еще не в полной мере отражены принятые ранее решения по денежно-кредитной политике.
«Этот фактор, завершение процесса перехода к нейтральной ДКП, а также исчерпание действия временных факторов должны постепенно приблизить инфляцию к 4% в 2019 году», — говорится в бюллетене.
Сохраняются среднесрочные риски инфляции. Среди них быстрый переход к потребительской модели поведения за счет сбережений и ускоряющегося роста потребительского кредитования, повышенность и неустойчивость инфляционных ожиданий бизнеса и населения, возможное возникновение дефицита кадров на рынке труда.
Rambler News Service: последние новости
Могерини призвала «Газпром» к выполнению обязательств по поставкам газа на Украину Wintershall в 2018 году намерена сохранить финансирование «Северного — 2» на уровне €324 млн В России появятся 19 новых территорий опережающего развития
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ274
В Госдуме оценили заявление Порошенко55
Украина пожаловалась в ООН162
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля730
День рождения скандальной порнозвезды18
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение