Ещё
МВФ: Рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 гг составит 5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВФ: Рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 гг составит 5% 

Прайм 14 марта 2018
Фото: Прайм
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2018-2019 годах на уровне 5%, непростой задачей для властей будет снижение инфляции ниже 10%, заявил в среду глава миссии фонда Альберт Егер.
Миссия МВФ под руководством Егера с 28 февраля по 13 марта находилась в Ташкенте в соответствии со статьей IV устава МВФ.
"Мы прогнозируем, что рост ВВП (Узбекистана) в 2018-19 годах составит около 5%", — сообщил Егер на итоговом пресс-брифинге. По его оценке, экономический рост Узбекистана в ближайшие два года будет обеспечен за счет увеличения сельхозпроизводства, а также темпов жилищного строительства и реализации инфраструктурных региональных проектов.
"Темпы инфляции возросли. Если использовать нашу методику, они составили около 20%", — сообщил глава миссии. Он назвал «непростой задачей» для узбекской стороны снижение роста потребительских цен ниже 10% в следующие два года.
Представитель МВФ отметил, что нынешние темпы инфляции «происходят по хорошей причине» и являются следствием реформ, которые были нужны Узбекистану. «Потребности в необходимость финансовой помощи от МВФ мы (в настоящее время) не видим», — добавил Егер.
По данным миссии, реформа валютной системы Узбекистана должна сопровождаться реструктуризацией госпредприятий, проведением налоговой реформы устранением других факторов, сдерживающих развитие международной торговли и привлечение прямых иностранных инвестиций.
По данным официальной статистики инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБУ с 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физлица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу. Согласно данным МВФ, инфляция в республике в 2018 году составит 14,3%. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.
В 2018 году правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.
Прайм: последние новости
Нет худа без добра: высылкой дипломатов Мэй оказывает экономике РФ услугу РФ избавилась в январе 2018 г от бондов США на $5 млрд - минфин США СМИ: Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром‍ в 1 трлн руб
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям148
В ООН сорвали выступление России118
Атомные подлодки РФ дошли до США98
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле282
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1259
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение