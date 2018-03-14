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Россельхознадзор отказался от запрета на белорусское молоко
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Россельхознадзор отказался от ввода запрета на поставки молока из Белоруссии 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор не будет вводить с 15 марта запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии», — цитирует Мелано РИА Новости.
При этом служба на следующей неделе проведёт инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал запрет на поставки молока наглым политическим инструментом.
Изначально Россельхознадзор планировал ограничить ввоз молока из Белоруссии с 26 февраля. Позднее введение ограничений перенесли на 6 марта, а затем — на 15 марта.
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