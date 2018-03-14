Россельхознадзор отказался от запрета на белорусское молоко

Россельхознадзор отказался от ввода запрета на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор не будет вводить с 15 марта запрет на поставки молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

«Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии», — цитирует Мелано РИА Новости.

При этом служба на следующей неделе проведёт инспекцию белорусских предприятий на предмет соблюдения российских требований и норм.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал запрет на поставки молока наглым политическим инструментом.

Изначально Россельхознадзор планировал ограничить ввоз молока из Белоруссии с 26 февраля. Позднее введение ограничений перенесли на 6 марта, а затем — на 15 марта.