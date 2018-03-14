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Россельхознадзор может запретить поставки белорусских томатов из-за реэкспорта
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Россельхознадзор может запретить поставки белорусских томатов из-за реэкспорта 

Rambler News Service 14 марта 2018
Россельхознадзор может на следующей неделе ввести запрет на поставки белорусских томатов в связи с реэкспортом, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции (в частности томатов) с территории этого государства», — сказала она.
Мелано отметила, что решение может быть принято в начале следующей недели.
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