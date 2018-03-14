Россельхознадзор может запретить поставки белорусских томатов из-за реэкспорта

Россельхознадзор может на следующей неделе ввести запрет на поставки белорусских томатов в связи с реэкспортом, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции (в частности томатов) с территории этого государства», — сказала она.

Мелано отметила, что решение может быть принято в начале следующей недели.