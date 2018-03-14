Россия может запретить поставки белорусских томатов

"Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства", — заявила Мелано. Россия может запретить поставки томатов из Белоруссии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

Она отметила, что на российско-белорусской границе еженедельно задерживают около семи-восьми машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел усиленный контроль за белорусскими производителями молока.