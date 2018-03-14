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Россия может запретить поставки белорусских томатов
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Россия может запретить поставки белорусских томатов 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Reuters
Россия может запретить поставки томатов из Белоруссии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.
"Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Беларуси томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности томатов) с территории этого государства", — заявила Мелано.
Она отметила, что на российско-белорусской границе еженедельно задерживают около семи-восьми машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел усиленный контроль за белорусскими производителями молока.
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