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«Нафтогаз» готов начать переговоры с «Газпромом»
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В «Газпроме» рассказали о предстоящих переговорах с «Нафтогазом» 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни", — сказал Медведев.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
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