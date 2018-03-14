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Мэй намерена снизить зависимость Британии от газа РФ
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Мэй намерена снизить зависимость Британии от российского газа 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила, что страна совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Она также добавила, что Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.
"Мы будем продолжать обсуждать с ЕС не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий подход к энергетической безопасности", — заявила Мэй.
Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов.
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