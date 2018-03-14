Федеральные деньги в СКФО направят на строительство школ, дорог и новые производства

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года позволит решить ряд стоящих перед округом социально-экономических задач, в числе которых повышение уровня жизни граждан, ремонт и строительство объектов инфраструктуры, создание благоприятных для инвесторов условий. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Кабардино-Балкарии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев

"В принятом законе о федеральном бюджете на реализацию госпрограммы развития Северного Кавказа на три года предусмотрено более 41 млрд рублей. Эти средства помогут выполнить основные цели программы, среди которых вовлечение округа в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока инвестиций, укрепление материально-технической базы, в том числе ремонт и строительство объектов инфраструктуры. Госпрограмма позволит реализовать потенциал Северного Кавказа и улучшить условия для российских и иностранных инвесторов", — сказал он.

Ульбашев отметил, что регионы Северного Кавказа имеют возможность для реализации своего потенциала по ряду направлений. «Необходимость реализации потенциала по развитию промышленного и агропромышленного производства, формирование современной конкурентоспособной туристической отрасли, а также ликвидации в СКФО дефицита квалифицированных кадров является основной задачей, стоящей перед государственной программой», — добавил сенатор, пояснив, что недостаток собственных финансовых ресурсов препятствует решению задач по комплексному развитию регионов СКФО.

Устранение трехсменного образования

На особом контроле, отмечает собеседник агентства, находятся вопросы устранения трехсменного образования в школах округа. «В 2016 году в субъектах Российской Федерации создано более 170 тыс. новых учебных мест в общеобразовательных организациях. При этом количество обучающихся во вторую смену не только не сократилось, но и увеличилось в 2017 году. Поэтому Советом Федерации и правительством РФ была проведена работа по выделению дополнительных средств, в результате которой было принято решение направить на софинансирование строительства новых школ 3,7 млрд рублей из резервного фонда», — сказал Ульбашев.

Он пояснил, что средства предназначались на строительство в 2017 году 13 школьных зданий: четырех в Дагестане , двух — в Ингушетии , пяти — в Чечне . Также по одной новой школе должно быть открыто в Северной Осетии и на Ставрополье

Всего в течение трех лет, по словам сенатора, регионам СКФО может быть направлено порядка 6,8 млрд рублей на строительство 14 школ. «Вместе с тем предусмотренные в федеральном бюджете на 2018 год средства в размере 24,5 млрд рублей не позволят решить поставленные президентом РФ задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях.

Поэтому Совет Федерации принял обращение к правительству РФ об увеличении в 2018 году средств на реализацию мероприятий до 50 млрд рублей. Работа в этом направлении будет продолжаться в ходе исполнения бюджета», — рассказал Ульбашев.

Дотации на выравнивание бюджета

Решению проблем в социальной сфере регионов СКФО служат и дотации на выравнивание бюджетов субъектов РФ. Как отметил зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, в 2018 году объем дотаций на выравнивание увеличен на 5% — до 645,1 млрд рублей. «Распределение этих средств произведено с учетом результатов инвентаризации расходных полномочий регионов. Такой подход позволит исполнить все социальные обязательства перед гражданами и обеспечить снижение долговой нагрузки на регионы», — сказал Ульбашев.

Сенатор отметил, что на долю семи регионов Северного Кавказа в 2018 году приходится 143,7 млрд рублей. Это на 15,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. «Таким образом, у регионов Северного Кавказа появятся дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, связанных с повышением уровня жизни граждан, ремонтом и строительством объектов инфраструктуры, а также для участия в софинансировании федеральных программ развития», — пояснил он.

Но финансовая помощь регионам, как пояснил сенатор, не ограничивается дотациями на выравнивание. «В законе о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период предусматривается выделение дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и дотации на сбалансированность. Изначально дотация на повышение оплаты труда планировалась на уровне 80 млрд рублей, однако в ходе рассмотрения поправок ко второму чтению закона о бюджете была одобрена совместная поправка членов Совфеда и депутатов Госдумы , предусматривающая ее увеличение на 20,4 млрд рублей. Таким образом, размер указанной дотации вырос по сравнению с 2017 годом на 60,4 млрд рублей», — сказал он.

Ульбашев также напомнил, что приоритетным и для регионов, и для федеральных властей остается стимулирование субъектов к реализации с собственного экономического потенциала, и, следовательно, роста налоговой базы.

"Неоспоримую поддержку регионам должна оказать программа реструктуризации бюджетных кредитов, которая стартовала с 1 января 2018 года. Она позволит субъектам страны только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 400 млрд рублей, что, безусловно, улучшит структуру бюджетов. Кроме того, у регионов появятся дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, связанных с повышением уровня жизни граждан, ремонтом и строительством объектов инфраструктуры: дорог, больниц, школ, детских садов, яслей, а также для участия в софинансировании федеральных программ развития инфраструктуры", — отметил сенатор.