Ещё
Вьетнамская экономика ожидает роста на 7,41% в первом квартале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вьетнамская экономика ожидает роста на 7,41% в первом квартале 

Вьетнам сегодня 14 марта 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук предсказывает рост Вьетнамской экономики на 7,41% по итогам первого квартала благодаря устойчивому развитию экспорта и туристического сектора, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны
Премьер-министр ожидает, что к концу марта рост туристического сектора достигнет 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как общая торговля вырастет на 40%. Обычно в этот период во вьетнамской экономике наблюдается спад, связанный с празднованием Лунного Нового года, который, чаще всего, выпадает на февраль. Если прогнозы Нгуена Сюань Фука сбудутся, то это будет самый результативный первый квартал за долгое время. Для сравнения, за январь-март прошлого года вьетнамская экономика выросла всего на 5,15%.
По словам чиновника, по истечению трехмесячного периода, также, стоит ждать положительное сальдо торгового баланса в размере почти 2 млрд долларов.
Что касается статистики в целом за год, то в министерстве инвестиций предсказывают рост вьетнамской экономики на 6,83% по сравнению с прошлогодними 6,81%.
Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
«Таинственный» вьетнамский остров – рай, который туристы еще не успели разрушить Новый пятизвездочный отель открылся в Сапе В Хошимине построят самое высокое здание в Юго-Восточной Азии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля544
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки32
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»346
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина56
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение