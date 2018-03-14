Вьетнамская экономика ожидает роста на 7,41% в первом квартале

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюань Фук предсказывает рост Вьетнамской экономики на 7,41% по итогам первого квартала благодаря устойчивому развитию экспорта и туристического сектора, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны

Премьер-министр ожидает, что к концу марта рост туристического сектора достигнет 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как общая торговля вырастет на 40%. Обычно в этот период во вьетнамской экономике наблюдается спад, связанный с празднованием Лунного Нового года, который, чаще всего, выпадает на февраль. Если прогнозы Нгуена Сюань Фука сбудутся, то это будет самый результативный первый квартал за долгое время. Для сравнения, за январь-март прошлого года вьетнамская экономика выросла всего на 5,15%.

По словам чиновника, по истечению трехмесячного периода, также, стоит ждать положительное сальдо торгового баланса в размере почти 2 млрд долларов.

Что касается статистики в целом за год, то в министерстве инвестиций предсказывают рост вьетнамской экономики на 6,83% по сравнению с прошлогодними 6,81%.

Источник: VnExpress