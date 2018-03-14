EU Reporter: европейцы оплачивают проблемы Украины

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Европейские налогоплательщики компенсируют убытки украинцев, страдающих из-за коррупции и общей неэффективности государственных органов в стране, подчеркивает официальное издание ЕС — EU Reporter.

Киев. Фото ЕРА.

ЕС выдал в 2017 г. Украине 174 млн евро на борьбу с коррупцией, в 2018 г. планирует выдать еще 208 млн евро. Но пока нет никаких результатов — деньги потрачены впустую, говорится в публикации EU Reporter. Коррупция на Украине стоит более 2% роста ВВП страны, — заявил Йост Льюнгман, постоянный представитель МВФ на Украине. Евросоюз по-прежнему остается одним из крупнейших финансовых доноров для Украины. Одно из основных направлений, одобренных Европейской для помощи Украине на 2018-2020 гг. — экономическое развитие, улучшение делового климата и борьба с коррупцией. ЕС предоставляет Киеву все возможные средства для укрепления институтов и эффективного управления, для обеспечения верховенства закона. Тем не менее, по данным Transparency International, уровень коррупции на Украине в 2017 г. был самым высоким в Европе и страна ухудшила свои позиции за последний год в антикоррупционном рейтинге, отмечает EU Reporter.