ЕС заявил об угрозе нелегального алкоголя из Украины

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Производство нелегального алкоголя на Украине угрожает безопасности ЕС — он стал причиной роста преступности и смертности в странах Европы, отмечает EU Reporter, официальное интернет-издание ЕС. Украина уже стала основным источником контрабанды сигарет в Европе, но в последние годы контрабандный алкоголь из Украины становится все более частым на европейском рынке, — подчеркивает EU Reporter. Украина рискует повторить историю Литвы, которая официально признана перевалочным пунктом незаконного алкоголя в ЕС, отмечает издание. Уровень отравлений и болезней из-за потребления некачественного алкоголя в Европе выше, чем в любой точке мира. Поддельный низкокачественный алкоголь, как правило, всегда в несколько раз дешевле оригинала, поскольку производится без соблюдения норм, технологий и использует низкокачественные спирты, обычно технические.

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Премьер-министр Украины: мы не проживем без внешней финпомощи Ежегодно около 10 тыс. человек в ЕС умирают от отравления суррогатом, согласно статданным ЕС. Сегодня на Украине наблюдается абсолютно неконтролируемая и нерегулируемая алкогольная продукция, подчеркивает EU Reporter. На Украине существует государственная монополия на производство спирта. Это означает, что алкогольная промышленность находится под полным контролем и в сфере ответственности государственных органов. В то же время резкое увеличение акцизов — почти до уровня стран ЕС — и, соответственно, рост цен привело к увеличению суррогатной продукции алкоголя. По данным Международного валютного фонда, производство незаконного алкоголя в Украине составляет около 60% всего рынка, тогда как в других странах этот показатель достигает в среднем не более 25%. Согласно исследованиям украинской общественной организации «Стоп коррупции», по меньшей мере половина государственных заводов выпускают нелегальные алкогольные напитки, а 10 из 30 заводов занимаются производством контрафактной продукции. Государственные органы Украины фактически не предпринимают никаких мер по пресечению незаконного производства алкоголя, заявил EU Reporter Роман Бочкала, глава Антикоррупционной организации. По его словам, чаще всего правоохранительные органы и должностные лица Украины защищают и покровительствуют таким предприятиям.