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Кабмин Украины одобрил законопроект об упрощении условий ведения бизнеса
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Кабмин Украины одобрил законопроект об упрощении условий ведения бизнеса 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Кабмин Украины одобрил законопроект, призванный упросить условия ведения бизнеса в стране, что позволит повысить позиции Украины в рейтинге Doing Business, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.
Для приобретения силы закона проект должна принять Верховная рада Украины и подписать президент.
Ранее в январе президент Украины Петр Порошенко во время выступления на форуме в Давосе заявил, что Украина в скором времени войдет в ТОП-50 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business Всемирного банка. На сегодня Украина занимает в нем 76 строчку.
"Экономика Украины требует капитальных инвесторов, украинский бизнес — облегчения условий деятельности. Именно этого мы пытаемся достичь через изменения, которые предлагает законопроект", — прокомментировал решение правительства первый вице-премьер Украины, глава Минэкономики Степан Кубов, которого цитирует пресс-служба.
В частности, документ предлагает отменить паевой взнос в развитие инфраструктуры населенного пункта, который, по данным Минэкономики, сегодня фактически выступает налогом на инвестиционную деятельность и создает существенные барьеры для ведения бизнес-деятельности. Также законопроект усиливает защиту прав миноритарных акционеров путем установления ограничений и ответственности мажоритарных акционеров за злоупотребление своими правами, что должно позволить предприятиям легче привлекать инвестиции. Кроме того, проект упрощает процедуру присвоения адреса объекту строительства, что позволит сократить ожидание инвестором присвоения объекту почтового адреса.
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