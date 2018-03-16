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Число новостроек в США снизилось сильнее прогноза
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Число новостроек в США снизилось сильнее прогноза 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Строительство домов в США в феврале снизилось сильнее, чем ожидалось, поскольку спад в строительстве многоквартирных жилых домов компенсировал увеличение строительства домов на одну семью, сообщает Reuters.
Фото: EPA/ERIK S. LESSER
Количество домов, строительство которых было начато в феврале, сократилось на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,236 млн в пересчете на годовые темпы, показали данные министерства торговли США. Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек увеличилось на 10,1% до 1,329 млн Ранее сообщалось о росте на 9,7% до 1,326 млнАналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение числа новостроек в феврале лишь на 2,7% с ранее объявленного январского уровня — до 1,29 млнЧисло новостроек на одну семью в феврале увеличилось на 2,9%, рост зафиксирован второй месяц подряд. Количество многоквартирных новостроек сократилось на 26,1% после аналогичного роста в январе. Число разрешений на строительство сократилось на 5,7% до 1,298 млн с 1,377 млн в январе. Прогноз предполагал менее значительное сокращение — до 1,32 млн
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