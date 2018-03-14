Рост поставок стали в ЕС из-за пошлин США ударит по антироссийской коалиции

Новые пошлины США на сталь и алюминий ударят по европейским рынкам и при этом заставят перестраиваться в новых условиях, перезапускать собственные производства. Кроме того, экономическая политика Трампа вынудит ЕС бросить вызов США и сблизит с Россией. Такое мнение высказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Введение США новых пошлин на ввоз стали и алюминия из третьих стран может вызвать волну поставок этих металлов в Евросоюз. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Может быть волна (поставок) стали и алюминия в Евросоюз из-за тарифов США", — сказала Мальмстрем. Чиновник добавила, что Евросою разрабатывает «предохранительные меры», если такое случится.

Неделю назад президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). Их действие начнется 23 марта, пошлины будут введены на длительный срок.

Возврат к классической модели торговли

Возврат США к политике жесткого протекционизма ведет к тому, что протекционистами становятся все, говорит Василий Колташов.

"А раз так, то вся мировая торговля перестраивается по принципу естественного обмена — покупать то, что вы не можете произвести. Если вы не производите стальной прокат, то вы его покупаете, а если производите, то должны придумать, что с ним делать внутри своей экономики", — сказал эксперт.

Отношения между странами в итоге станут более рациональными. В условиях неолиберальной глобализации предполагалось, что все обмениваются всем. Сегодня может произойти возврат к классической модели мировой торговли, и это значит, придется научиться использовать собственные ресурсы для производства. Трамп, начиная экономическую войну через пошлины, запускает программу коррекции экономической политики всех стран.

"Он, возможно, сам не понимает, какие это будет иметь последствия. Трамп думает, что защитив американский рынок пошлинами, он позволит производить все, что нужно, и со временем вернуть себе все рынки, поставляя продукцию в другие страны. Но так не будет. Все остальные тоже будут меняться", — отметил Колташов.

Удар по антироссийской коалиции Запада

Пошлины США ударят по европейскому рынку, могут действительно вызвать поток поставок, нарушить привычный, сложившийся баланс. В итоге это чревато временным ослаблением евро, обострением противоречий внутри ЕС, ростом безработицы и усилением давления на Германию как евролидера со стороны прочих недовольных стран.

"В любом случае в плен Трампу никто сдаваться не станет, и происходящее будет способствовать снятию противоречий между Россией и Европой. В ситуации, когда США одинаково бьют и по России, и по Евросоюзу, реальная антироссийская коалиция коллективного Запада невозможна. Формально, на уровне риторики, — да, но не по сути", — сказал эксперт.