Газовый туман: Киев теряет важнейший инструмент давления на Россию

Газ на Украине больше, чем газ. В том смысле, что газ нужен украинской власти не только, чтобы удовлетворять потребности населения. Газ из России, прежде всего, нужен Украине в трубе, то есть в газотранспортной системе (ГТС), потому что именно это дает власть и деньги

Дело в том, что наличие ГТС является важнейшим аргументом внешней политики Украины. Пока работает ГТС, украинская власть востребована в Европе, поскольку большая часть российского газа поступает именно по этой трубопроводной системе. И в этом смысле труба становится для украинской власти политическим инструментом, на который нанизано большинство украинских «хотелок» — кредиты МВФ, ожидаемое членство в ЕС, обещанное в НАТО, а еще — безвиз, поставки оружия, политическая поддержка и прочее.

Газ на Украине больше чем газ, потому что является в этой странной, вывернутой наизнанку экономике и политике оружием украинской власти в борьбе с главным поставщиком этого самого газа — то есть с Россией.

И в этой части формулы украинская власть обрела верного даже не союзника, а куратора — США, которых вполне устраивает и трубопроводный шантаж Украиной России, и незаживающая газовая рана в отношении двух братских народов — украинского и российского, и гражданская война на востоке страны.

Потому что все это способствует реализации планов США по захвату газового рынка Европы. ГТС как главный политический инструмент Порошенко

То, что через Украину осуществляются поставки газа из России в Европу, всегда было счастьем украинской власти. Потому что это давало особенные ни с чем несравнимые преимущества.

Газ добывает Россия, потребляет Европа, а Украина осуществляет транзит. Ежегодно за это в бюджет страны поступает от 2 до 2,5 млрд долларов. При внешнем долге в 75 млрд, это, конечно, сумма не существенная. Но дело не в деньгах, а в том шансе, который дает ГТС — быть востребованными в ЕС. Это понимали все президенты Украины, но по-настоящему внушительные политические дивиденды собрал только Порошенко. Именно эта особенность украинской ГТС и стала для нынешнего главы украинского государства волшебной палочкой, сделавшей его одной из самых востребованных фигур европейской политики.

Конечно, во многом этому способствовал и конфликт на Востоке Украины, который европейские политики воспринимают не как локальный, а как угрожающий стабильным поставкам газа в Европу. Просто, поняв это, Порошенко на первоначальном этапе сумел сделать свою слабость — конфликт на Востоке, сильным политическим ходом.

Правда, за четыре года сам Порошенко и его администрация так ничего и не сделали, чтобы гражданская война завершилась миром и восстановлением разрушенного хозяйства. Во всяком случае, не было сделано ни одного шага к реализации политической части Минских соглашения.

Но, с другой стороны, мир на Донбассе тут же переводит Порошенко из ключевых европейских политиков в ранг заштатного президента окраины Европы. И по этой причине лично Порошенко мир на Донбассе не выгоден. А еще не выгоден потому, что с включением (возвращением) Донбасса в Украину, в ряды электората вольется более двух миллионов лично ему, то есть Порошенко, протестного населения.

Но все меняется. Пока Порошенко объяснял Европе, что является «форпостом европейских ценностей» и «стеной на пути агрессии Кремля», в мире произошли существенные перемены. Во-первых, в Европе осознали, что Порошенко водит их за нос и что реальной политической стабильности Украине он не принесет. Во-вторых, появился совместный российско-германский проект «Северного потока-2», который избавляет Европу от посредничества Украины в поставках газа. И в этом случае (с вводом в действие «Северного потока-2») украинская ГТС перестает быть тем самым политическим инструментом, на котором украинская власть пытается вертеть Евросоюз.

И теперь Порошенко пытается остановить «Северный поток-2» — политическими аргументами и судебными исками, предъявляемыми им «Газпрому». И в этом стремлении остановить строительство «Северного потока-2» у Порошенко есть верный союзник, который на самом деле всё это и затеял — США. От «Южного потока» до «Северного». Через Украину

Собственно, история с газовым противостоянием США и России по инициативе США с использованием при этом послушной американцам украинской власти, началась в 2013 году.

И началась она с сообщений в ведомственных узкоспециальных изданиях о том, что США вышли на такой уровень добычи сланцевого газа, который перекрывает собственные потребности страны в нем и что теперь добывающие компании готовы поставлять этот газ в сжиженном виде в другие страны. Дело только в создании достаточно количества предприятий по сжижению и строительстве специальных танкеров по его доставке в Европу. По оценкам американских экспертов, США предполагали начать поставки сжиженного газа в Европу в конце 2017-начале 2018 года.

И так получилось, что эти сообщения наложились на другие — о том, что Россия начинает строительство «Южного потока», который дополнительно к ГТС Украины будет поставлять российский газ в Европу по дну Черного моря. Ввод в действие «Южного потока» предполагался в конце 2017 года.

При этом природный газ из России был намного дешевле сжиженного сланцевого из США.

РИА Новости, Алексей Никольский

И США начали действовать. Во-первых, приняли в Конгрессе решение, в соответствии с которым компании, осуществляющие строительство танкеров по поставке сжиженного газа в Европу, получали ряд льгот. В-третьих, включились через посольство США в Киеве в том же 2013 году в активную игру на стороне протестующих на Майдане с тем, чтобы разрушить стабильность в стране, через которую проходит ГТС. В-четвертых, оказали давление на ряд восточно-европейских стран, которые в результате этого отказались прокладывать через свою территорию «Южный поток». В-пятых, для противодействия планам президента Турции Реджепа Эрдоганга, поддержавшего проект «Южного потока», задействовали живущего в США турецкого оппозиционера Гюлена, который по некоторым сведениям в 2016 году попытался организовать в Турции путч. Путч не удался, но строительство «Южного потока» в результате всех этих действий остановилось. Сейчас, правда, продолжается, но только до территории Турции.

Но теперь вместо «Южного потока» Россия договорилась с Германией о строительстве второй ветки «Северного потока». Против строительства активно выступают по сути две страны — Украина, чья ГТС в этой ситуации становится бессмысленной, и США, для которых «Газпрома» на европейском рынке является главным конкурентом их «сланцевого проекта».

И это — сегодняшний момент невидимой «газовой войны» в Европе. У России в союзниках — Германия, Италия, Франция, заинтересованные в поставках более дешевого российского газа. А у США —Украина, пытающаяся сохранить свою ГТС — и как источник дохода и как политический инструмент. Война пока в самом разгаре.

Что из этого выйдет, мы узнаем уже в ближайшее время. Что же касается перспектив Украины, то, похоже, ее роль в европейской политике в ближайшие месяцы уйдет на второй или даже третий план. И произойдет это, как только Россия прекратит поставки газа в Европу через украинскую ГТС. То есть, в 2019 году.

И зачем тогда Порошенко становится во второй раз президентом?