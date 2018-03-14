Украина перестала чеканить мелкие монеты

«Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами одна, две, пять и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов», — приводит текст сообщения РИА «Новости». Нацбанк Украины принял решение прекратить выпуск монет номиналом одна, две, пять и 25 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Для упрощения расчетов устанавливаются правила округления общей суммы покупки. В случае наличия у покупателя мелких монет он сможет ими рассчитываться и далее. Если же монеты достоинством 25 копеек и менее имеются у продавца, он также может выдать покупателю сдачу ими. При безналичных расчетах закругление осуществляться не будет.

Также нацбанк Украины сообщил, что вводя в обращение новые монеты в одну, две, пять и 10 гривен, а также прекращая печатать банкноты этих номиналов, регулятор не будет изымать их из обращения. В понедельник сообщалось, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом одна, две, пять и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. В среду он представил новые монеты.