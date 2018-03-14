Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из РФ

Власти Украины приняли решение наложить временное эмбарго на поставки минеральных удобрений российского производства. Об этом в среду заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", — отметил Гройсман в ходе заседания правительства.

Напомним, что Киев в 2014 году ввел антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений сроком на пять лет. Тогда речь шла только об аммиачной селитре: ставки были установлены на уровне 20,51-36,03%. Москва оспаривает это решение в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). После этого решения аграрии Украины переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобрений, которые поставляет Россия

Весной прошлого года Киев ввел антидемпинговые пошлины в на уровне 31,84% и на импорт из России карбамида и КАС. Министерство экономики Украины отмечало, что на момент введения пошлин Российская Федерация была главным поставщиком азотных удобрений в страну с долей в 80-90% от общего объема.