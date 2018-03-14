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Украине придется сделать выбор между энергетикой и русофобией
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Украине придется сделать выбор между энергетикой и русофобией 

Свободная пресса 14 марта 2018
Разрыв всех связей с Россией оставит Украину без атомных станций. Украине придется сделать выбор между энергетикой и русофобией. Попытки Киева обойтись без России не принесли желаемого результата.
Как сообщает Утро.ru, свое мнение по данному вопросу в интервью Федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По словам Митраховича, на Украине отсутствует технология замкнутого цикла: добычи, обогащения, производства топлива, эксплуатации, вывода и переработки. Американцы не поделятся своими технологиями с Украиной, это не в их интересах. Один выход — наладить отношения с Россией или отказаться от атомной отрасли по примеру таких стран, как Литва и Болгария.
Но, похоже «принципиальный» Киев сворачивать свои отношения с соседом не собирается. До 10 апреля на Запорожскую АЭС поступят российские запчасти для аварийных источников питания. Исходя из нынешней ситуации, поставки будут осуществляться через латвийскую фирму Raido Trading. Сумма сделки — €2,57 миллиона.
По мнению эксперта, для того, чтобы провести замену российского топлива на продукт компании Westinghouse, понадобится много времени. В настоящее время на долю Westinghouse приходится 40% объема.
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