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Украина ввела временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России
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Украина ввела временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
КАБМИН УКРАИНЫ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ВВЕСТИ ВРЕМЕННОЕ ЭМБАРГО НА ПОСТАВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ — ПРЕМЬЕР ГРОЙСМАН
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