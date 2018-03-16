Минфин разместит евробонды со страховкой от санкций

Минфин РФ решил начать размещение евробондов на фоне ухудшения отношений с Западом. На крайний случай в новом выпуске предусмотрены уникальные детали.

Россия разместит евробонды, несмотря на обострение отношений с Западом. Это 11-летние бумаги объемом $3 млрд, при этом облигации будут уникальными. В частности, инвесторы смогут при желании получать платежи по этим бумагам не в долларах, а в рублях. Для этого надо заблаговременно направить соответствующее уведомление. Конвертацию будет проводить Национальный расчетный депозитарий.

При этом Минфин предупреждает о так называемых валютных рисках, так как конвертация будет происходить по тому курсу, который сможет обеспечить депозитарий, и не факт, что это будет лучший курс.

Есть и еще одно изменение, особенно актуальное в свете очередных нападок западных стран. С 2016 г. Минфин прописал к евробондам условие на случай геополитического форс-мажора: если платежи в долларах станут невозможны, инвесторы получат деньги в евро, британских фунтах или швейцарских франках. Сейчас в этот список добавились рубли.

Отметим также, что предложенная доходность выше, чем по уже имеющимся выпускам. Премия к рынку может говорить о желании Минфина как можно быстрее привлечь средства.

Добавим также, что вместе с новыми евробондами министерство финансов планирует доразместить в рамках обмена облигации с погашением в 2047 г.

Эксперты отмечают, что обычно Россия выходит на рынок евробондов во II квартале, однако в этот раз попробует сделать это раньше. Такое решение, возможно, связано как раз с резким ухудшением отношений с западными странами, которые под предлогом отравления Скрипаля устроили настоящую информационную атаку на России. В таких условиях Минфин хочет разместить бумаги, пока еще есть спрос.

Кстати, на днях успешное размещение евробондов провел "Газпром" . Газовый гигант разместил 8-летние евробонды на 750 млн евро. Спрос на бумаги оказался достаточно высоким, что позволило снизить доходность до 2,5% — рекорд компании для размещений в данной валюте.

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Совсем недавно рейтинговое агентство Standard & Poor's стало вторым из трех крупнейших агентств, кто повысил рейтинг РФ и крупнейших компаний до "инвестиционного уровня". После этого международные инвесторы стали по-другому относиться к бумагам российских компаний.

ОБМЕН ЕВРОБОНДОВ